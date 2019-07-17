قرعة تصفيات كأس العالم بقطر وكأس آسيا بالصين توقع العراق في مجموعة ايران والبحرين

2019/07/17 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، التي أُُقيمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن صدامات عربية ساخنة ، حيث جاء العراق في المجموعة الثالثة الى جانب ايران والبحرين .وضمت المجموعة الاولى: الصين – سوريا – الفلبين – المالديف – غوام ، والمجموعة الثانية: أستراليا – الأردن – تايوان – […]

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