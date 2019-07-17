العراق ضمن مجموعة حديدية في تصفيات كأسي العالم واسيا المقبلين

2019/07/17 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

جرت اليوم الاربعاء في العاصمة الماليزية قرعة تصفيات كأس العالم 2022 بقطر والنهائيات الآسيوية 2023 في الصين.

وجرت القرعة وفق تقسيم المنتخبات الآسيوية الاربعين

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