الخارجية الإيرانية تكشف عن مصير ناقلة النفط الإماراتية المفقودة

2019/07/17 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت الخارجية الإيرانية، مساء أمس الثلاثاء، عن مصير ناقلة النفط الإماراتية التي انقطع الاتصال معها منذ يومين خلال مرورها في مضيق هرمز.

وقالت الخارجية

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