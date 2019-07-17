بعد مضي عام يتعالج كمريض نفسي.. الجملة العصبية تستأصل ورم سحائي خبيث بالدماغ

2019/07/17 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكن فريق طبي في مستشفى جراحة الجملة العصبية من انقاذ مريض بعملية رفع ورم سحائي خبيث ممتد من الفص الجانبي الى الامامي للدماغ بعد ان كان يتعالج لاكثر من عام كمريض نفسي قبل ان يكتشف الورم في المستشفى.وقال مدير المستشفى وليد الحيالي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “استشارية المستشفى استقبلت مريض […]

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