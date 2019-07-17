أنصار الله يشنون هجوماً بطائرات مسيرة على مطار سعودي

2019/07/17 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطار جيزان، بجنوب غربي السعودية، ما أدى لتعطل الملاحة فيه.وأفاد الناطق باسم قوات “أنصار الله“، العميد يحيى سرعي، عبر بيان على “فيسبوك”، أن “الطيران المسير نفذ عملية واسعة صباح اليوم الأربعاء بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار جيزان الإقليمي، وقد …

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