2019/07/17 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة الشركة العامة لنقل المسافرين ،اليوم الاربعاء، عن تفعيل النقل الجماعي في عشرة محافظات لخدمة المواطنين. وذكر بيان لوزارة النقل وكالة صدى ، ان “الشركة نجحت بتفعيل النقل الجماعي وتشغيل باصات النقل الداخلي في ( بابل ، نجف ، نينوى ، كركوك، تكريت ،الانبار ، ذي قار ، البصرة وايضا محافظة ديالى ) حيث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل:تفعيل النقل الجماعي في عشرة محافظات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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