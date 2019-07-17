الصراع الامريكي الايراني… ماذا بعد

2019/07/17 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الخالق الشاهر المهمة الاصعب في السياسة هي التنبؤ بما سيحصل أما الباقي فكله توصيف ودراسة معطيات ، وغير ذلك من الامور البسيطة ، والمشكلة الحقيقية في ذلك ان هناك...أكمل القراءة ←

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