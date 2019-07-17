واشنطن تقيد حركة الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم

2019/07/17 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – فرضت الولايات المتحدة قيودا صارمة على حركة أكثر من عشرة من الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم الذين يعيشون في نيويورك، وفقا لمذكرة

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