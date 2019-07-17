العراق.. النزاع بين الإيمان والإلحاد

2019/07/17 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان العراقيون، خلال العقود بل القرون السابقة، أي قبل الصحوة والحملة الإيمانية، يوازنون موازنة دقيقة بين الدِّين والدُّنيا، ليس هناك مِن نزاع

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