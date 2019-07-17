العلاقات العراقية الكويتية تدخل مرحلة جديدة.. اجتماع رفيع على الحدود وقضايا اقتصادية بالجملة تعرف على بنودها

2019/07/17 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق جرى ،اليوم الاربعاء، اجتماع بين وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، ونظيره الكويتي خالد الروضان، وذلك في منفذ سفوان الحدودي بين البلدين.زيادة التبادل التجاري وانشاء “منطقة حرة” وقال مراسل “يس عراق” في البصرة، إن “اللقاء تطرق الى تسهيل حركة النقل و زيادة حجم “التبادل التجاري” بين البلدين، فضلاً عن مناقشة اتفاقية […]

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