تفعيل النقل الجماعي في 10 محافظات عراقية

2019/07/17 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت ادارة الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل، الاربعاء، عن ارتفاع نسبة تشغيل باصات النقل الداخلي في بغداد و10 محافظات اخرى.وذكر بيان للشركة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “استنادا لتوجيهات وزير النقل بدأنا منذ اكثر من ( ٨ ) اشهر اعداد خطط تشغيلية مدروسة لتفعيل النقل الجماعي في بغداد والمحافظات […]

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