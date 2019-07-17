وصول أولى قوافل الحجاج العراقيين براً الى الديار المقدسة

2019/07/17 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود إحدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن وصول أولى قوافل الحجيج العراقيين الى الديار المقدسة براً عبر حافلات الشركة.وذكر بيان للشركة تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ان “الوجبة الأولى للحافلات المخصصة لنقل الحجاج العراقيين دخلت أراضي المملكة العربية السعودية بسلام بدون أي […]

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