اليورو عند أدنى مستوى في أسبوع مع تنامي التوقعات بتعزيز سياسة التيسير

2019/07/17 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار يوم الأربعاء متجها صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثرا سلبا بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار.

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