ارتفاع أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو 1.3% في يونيو 2019

2019/07/17 | 13:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو في يونيو حزيران بوتيرة أعلى قليلا من التقديرات الأولية، على الرغم من أن معدلي التضخم الكلي والأساسي ما زالا دون المستوى الذي يسعى إليه صانعو السياسات.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الأسعار في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفعت 1.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران، مقارنة مع تقدير أولي نسبته 1.2 بالمئة، وبلغ التضخم في مايو أيار 1.2 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2018.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.2 بالمئة لترتفع قليلا عن توقعات السوق التي أشارت إلى 0.1 بالمئة، وفقا لبيانات يوروستات المنشورة اليوم.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي، المقرر أن تجتمع لجنة سياسته النقدية الأسبوع القادم، معدلا للتضخم عند ما يقل قليلا عن اثنين بالمئة.

وقال يوروستات إن مقياس التضخم الأساسي الذي يأخذه المركزي الأوروبي في الاعتبار عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، والذي يستثني المكونات المتقلبة من الأغذية والطاقة، بلغ 1.3 بالمئة في يونيو حزيران على أساس سنوي بعد أن سجل واحدا بالمئة في مايو أيار.

وكانت تقديرات يوروستات الأولية تشير إلى معدل قدره 1.2 بالمئة في يونيو حزيران.

هذا وزاد مؤشر أضيق نطاقا، يستثني أيضا أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.1 بالمئة في يونيو حزيران من 0.8 بالمئة في مايو أيار، مؤكدا التقديرات السابقة.

تأتي التعديلات بعد تسارع طفيف في زيادة أسعار الطاقة إلى 1.7 بالمئة من 1.6 بالمئة، وفي السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.3 بالمئة من 0.2 بالمئة.



وتراجع تضخم أسعار السلع غير المصنعة إلى 0.7 بالمئة من التقدير الأولي البالغ 0.8 بالمئة.

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