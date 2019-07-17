2019/07/17 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة الكويتي خالد الروضان، عن تشكيل اربع لجان مشتركة بين العراق والكويت لتاهيل منفذ سفوان ومنح السمات والربط السككي وبناء المنطقة الحرة .من جانبه قال وزير التجارة محمد هاشم خلال مؤتمر صحفي مشترك في موقع منفذ سفوان :” لدينا اتفاقات عالية المستوى مع دولة الكويت ونحاول تذليل المعوقات التي تعترض تطبيع العلاقات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من منفذ سفوان ..وزير التجارة الكويتي يعلن تشكيل اربع لجان مشتركة بين العراق والكويت لتأهيل منفذ سفوان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من منفذ سفوان ..وزير التجارة الكويتي يعلن تشكيل اربع لجان مشتركة بين العراق والكويت لتأهيل منفذ سفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).