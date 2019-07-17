الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

2019/07/17 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.وقالت مصادر فلسطينية جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.واضافت المصادر ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق، فيما زعم الاحتلال مصادرته اسلحة وقنابل يدوية وزيا عسكريا خلال حملة المداهمات.ووفق إحصائيات […]

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