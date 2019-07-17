العراق يواجه ايران والبحرين وهونك كونغ وكمبوديا في تصفيات المونديال

2019/07/17 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

سحبت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، اليوم الا...

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