صحيفة امريكية: بن سلمان وبن زايد فشلا في اليمن

2019/07/17 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد،...

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