ديالى: الحشد الشعبي قدم 2000 شهيد وجريح دفاعا عن المحافظة

2019/07/17 | 13:42

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بغداد :سومر نيوز

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، عن حصيلة قائمة الشرف للحشد الشعبي على مدار 5 سنوات...

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