2019/07/17 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحصل على عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب وينافس على رئاسته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/17 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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