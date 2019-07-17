2019/07/17 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التجارة الكويتي خالد الروضان، اليوم الاربعاء، تشكيل اربع لجان مشتركة لتأهيل منفذ سفوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة الكويتي لواع: شكلنا اربع لجان مشتركة لتأهيل منفذ سفوان ومنح السمات والربط السككي وبناء المنطقة الحرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة الكويتي لواع: شكلنا اربع لجان مشتركة لتأهيل منفذ سفوان ومنح السمات والربط السككي وبناء المنطقة الحرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).