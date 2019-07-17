2019/07/17 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية جدول الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة ( الدور الثاني ) للعام الدراسي 2018-2019 .واوضحت مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة ” ان الامتحانات الدراسة الابتدائية ستبدأ يوم الخميس الموافق الاول من آب وتنتهي يوم السبت الموافق العاشر منه ، اما المرحلة المتوسطة فستبدأ يوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من آب وتنتهي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدور الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدور الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).