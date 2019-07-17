تعرف على مواعيد مباريات العراق في تصفيات مونديال قطر 2022

2019/07/17 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجريت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأربعاء، قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.وأوقعت القرعة منتخب أسود الرافدين في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

وفيما يلي مواعيد مباريات أسود الرافدين في التصفيات الآسيوية:

البحرين VS العراق 5 - 9 - 2019العراق VS هونج كونج 10 - 10 - 2019كمبوديا VS العراق 15 - 10 - 2019العراق VS أيران 14 - 11 - 2019العراق VS البحرين 19 - 11 - 2019هونج كونج VS العراق 31 - 3 - 2020العراق VS كمبوديا 4 - 6 - 2020أيران VS العراق 9 - 6 - 2020

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

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