2019/07/17 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد مجلس محافظة الانبار، الأربعاء، ان عموم مدن المحافظة تشهد نهضة عمرانية كبيرة في كافة المجالات للمرة الاولى منذ عودة الامن والاستقرار.وقال عضو المجلس فهد الراشد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عموم مدن الانبار شهدت حركة عمرانية كبيرة واصبحت في فترة وجيزة تضاهي حركة الاعمار في اربيل والمحافظات العراقية الاخرى بالنسبة لتنفيذ المشاريع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأنبار: المحافظة تشهد نهضة عمرانية كبيرة في كافة المجالات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأنبار: المحافظة تشهد نهضة عمرانية كبيرة في كافة المجالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).