بالوثيقة: صدور مذكرة استقدام بحق محافظ واسط بتهمة الاعتداء على ضابط

2019/07/17 | 13:47

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بغداد اليوم - واسط

أصدر القاضي غازي رحيم التميمي، الاربعاء (17 تموز 2019)، مذكرة قضائية باستقدام محافظ واسط محمد المياحي، بتهمة الاعتداء على موظف اثناء الواجب.وكانت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية قد حصلت ، السبت (13 تموز 2019)، على مقطع فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد جميل المياحي، بالاعتداء على ضابط في احدى سيطرات المحافظة، قبل أن يأمر وزير الداخلية ياسين الياسري بحسب حماية مبنى المحافظة ردا على ذلك ويرفع الضابط دعوى قضائية ضد المياحي.واثار قيام المحافظ بالاعتداء على ضابط برتبة رائد في احدى سيطرات المحافظة اثناء تأديته الواجب الرسمي، ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره البعض إهانة الى المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها الضابط مطالبين بالوقت ذاته الجهات المعنية بمحاسبة المحافظ للحد من شيوع هذه الظاهرة.

وثيقة مذكرة الاستقدام

بغداد اليوم - ديالى

اكد رئيس مجلس ناحية لعبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، ) عدنان ملا جواد التميمي، الاربعاء (17 تموز 2019)، اعتماد الناحية على "احزمة البساتين"، لمواجهة حرب الهاونات في حوض العبارة .

وقال التميمي في

بغداد اليوم- بغداد

قال مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، إن الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي حظي بدعم قادة الحشد وتم بعد تفاهمات معهم، فيما اشار الى أن من "يعاند" تطبيقه سيتم التعامل معه على انه رفع السلاح بوجه الدولة.

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الاربعاء (17 تموز 2019)، باندلاع حريق في محل "كوفي شوب" شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيرا اندلع في الطابق الثاني بمساحة 400م متخذه ك كوفي شوب ضمن منطقة حي النصر شرق ا

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