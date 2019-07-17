عبد المهدي يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في البصرة

2019/07/17 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس كتلة دولة القانون النيابية ، النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد، الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على طلبه بعقد جلسة لمجلس الوزراء في المحافظة.وقال عبد الصمد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “يثمن استجابة رئيس الوزراء للكتاب الرسمي الذي وجهه و المتضمن طلب عقد احدى جلسات […]

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