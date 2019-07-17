الجيش السوري يستهدف مقرات الإرهابيين بريفي إدلب وحماة برمايات مدفعية وصاروخية دقيقة

2019/07/17 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت وحدات من الجيش السوري بردها على اعتداءات إرهابيي “جبهة النصرة” على المدنيين في ريف حماة الشمالي باستهدافات بسلاحي المدفعية والصواريخ لتجمعاتهم في قرى وبلدات عدة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.افادت “وكالة الأنباء “سانا” أن مراسلها في حماة قال، أن وحدات الجيش نفذت رمايات مدفعية وصاروخية دقيقة ضد تحصينات وتجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” بمحافظة …

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