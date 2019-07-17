الحشد الشعبي يؤمن تفويج أكثر من 1700 حاج عبر منفذ عرعر

2019/07/17 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت فرقة العباس القتالية ( لواء 26 حشد شعبي)، الأربعاء، عن تفويج 79 حافلة تقل 1783 حاجاً من مختلف المحافظات، لليوم الأول لعملية تأمين قوات الفرقة لطريق عرعر الحدودي، بالتنسيق مع قيادات العمليات.وقال الفرقة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “إنه تم تأمين عبور 61 حافلة وصلت من مدينة كربلاء المقدسة، تقل ١٤١١ […]

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