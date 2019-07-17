مجلس النجف يستضيف القيادات الأمنية بشان قضية السجين المتوفي

2019/07/17 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن مجلس محافظة النجف الاشرف, الاربعاء، عن استضافة عدد من القيادات الامنية بالمحافظة لمناقشة تداعيات قضية السجين المتوفي, مؤكدا أن الجهة الامنية المسؤولة ادعت بان الوفاة كانت طبيعية الا ان المجلس ينتظر تقرير الطب العدلي.وقال عضو المجلس علي الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة النجف رغم تمتعه بالعطلة التشريعية […]

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