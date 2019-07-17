عبد المهدي عن تنظيم الحشد الشعبي: صدرت بعض التحفظات من الفصائل!

2019/07/17 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، البدء بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بتنظيم أوضاع منتسبي الحشد الشعبي، مبينًا أن هناك تعاون من فصائل الحشد الشعبي في تطبيقه مع وجود أسئلة وتحفظات ومخاوف.

عبد المهدي: غالبية فصائل الحشد الشعبي أعلنت تأييدها للأمر الديواني وصدرت بعض التحفظات من بعض الفصائل

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الأسبوعي لرئيس الوزراء، في 16 تموز/يوليو 2019، حيث قال عبد المهدي، إن "غالبية فصائل الحشد الشعبي ترى الأمر الديواني الخاص بتنظيم أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي أمرًا جيدًا وهي تؤيده وأعلنت عن ذلك وصدرت بعض التحفظات من بعض الفصائل".

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أضاف أن "الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي هو إجراء لحماية شهداء ومقاتلي الحشد الشعبي وحماية القوات المسلحة وحماية الأمن العراقي والدولة العراقية، والعديد من فصائل الحشد الشعبي بدأت بغلق مقراتها، وماضون بإجراءاتنا هذه إلى الأمام".

وفي سياق آخر بين عبد المهدي، أن "مجلس الوزراء تابع مسألة تسديد مستحقات الفلاحين الخاصة بمحصول الحنطة، ونحن نعمل على تسديد هذه المبالغ، وقد تحقق مستوى إنتاج غير مسبوق في محصول الحنطة هذا العام، وهذه فاتحة خير لتطور الزراعة في العراق".

أوضح أن" مجيء المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة والمجاورة إلى العراق أصبح شأنًا شبه يومي".

أشار إلى وجود "تقدم في مجال الطاقة الكهربائية وكان هناك تفاؤل كبير من خلال اللقاء بمسؤولي شركة سيمنس، الذين أكدوا أن العراق سيخرج من أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.



وقد بلغ الإنتاج 19 ألف ميغا واط، وهذا رقم كبير بالنسبة للعام الماضي".

تابع قائلًا أن "مجلس مكافحة الفساد قرر حصر بيع النفط الأسود بشركة سومو، وهذا أمر مهم وفيه توفير لمئات الملايين من الدولارات للخزينة العراقية وفيه متابعة بعض الفساد الموجود في هذا الملف" .

وفيما يتعلق بالأزمة بين بغداد وأربيل، أكد عبد المهدي، أنه "اجتمع مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، وبحثا سلسلة من الأمور المعلقة، وهناك رغبة صادقة في حل الإشكالات، والدستور فقط هو الغطاء الذي يتم من خلاله بحث جميع المسائل".

عبد المهدي: نعمل على الابتعاد عن المحاصصة في تعيين السفراء، وهذا لا يعني أن القوى السياسية ليس لديها رأي في المرشحين

وختم بالقول "نعمل على الابتعاد عن المحاصصة في تعيين السفراء، وهذا لا يعني أن القوى السياسية ليس لديها رأي في المرشحين، وبالنهاية فإن مجلس النواب هو من سيصوّت لأنه يضم مجاميع وقوى سياسية مختلفة".

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