2019/07/17 | 13:57

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عبد المهدي يستجيب لطلب دولة القانون النيابية

ثمن رئيس كتلة دولة القانون النيابية ، النائب عن محافظة البصرة

الدكتور خلف عبد الصمد خلف استجابة السيد رئيس الوزراء للكتاب الرسمي

الذي وجهه و المتضمن طلب عقد احدى جلسات مجلس الوزراء في

البصرة د.



خلف عبد الصمد اكد ان هناك الكثير من الملفات المهمة و الحيوية في

القطاع الخدمي و الصحي و التعليمي فضلا عن استحقاقات البصرة في

الموازنات الاتحادية و البترودولار و المنافذ و التلوث البيئي و

البطالة و ملفات اخرى يمكن ان تطرح في جلسة مجلس الوزراء في البصرة

.يذكر ان رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استجاب لطلب رئيس كتلة

دولة القانون بعقد احدى جلسات مجلس الوزراء في البصرة حيث ورد في

مضمون الكتاب تأييد السيد رئيس الوزراء مشروعية الطلب و وجه انه سيتم

اجراء اللازم بصدد الموضوع في الوقت المناسب و عند اتمام المتطلبات

اللازمة .

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