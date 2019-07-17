2019/07/17 | 13:57

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نائب يطالب بمراقبة المنافذ لمنع دخول هذا المرض

طالب النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، بمراقبة

المنافذ الحدودية لمنع انتشار ودخول وباء الايدز الى المحافظة، فيما

شدد على ضرورة متابعة مراكز التجميل والصالونات وغيرها للغرض

ذاته.واوضح الدهلكي في تصريح صحفي، ان" انتشار مرض الايدز في ديالى يؤشر

ظاهرة خطيرة وجديدة على المحافظة، لافتا الى ان الجهات المختصة بما

فيها دائرة صحة ديالى والجهات الامنية يجب ان تتولى مهمة مراقبة ومنع

انتشار هذا المرض الذي يفتك بالمحافظة في حال ترك دون رقابة ومعالجات

دقيقة ".وبين ،ان" محافظة ديالى تسجل شهريا من 4 اصابات الى 6 في عموم مناطقها

، وبالتالي يجب وضع حد للانفلات في المنافذ الحدودية والمطارات التي

تشكل سببا رئيسيا لانتشار ودخول هذا المرض ".

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