فيديو جديد لـ”داعش” يهدد امن دولة عربية

2019/07/17 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو منسوب لتنظيم “داعش” الإرهابي مجموعة من المسلحين يحضون على شن مزيد من الهجمات في تونس، ويؤكدون مبايعتهم لزعيم التنظيم الارهابي، أبو بكر البغدادي.وحمل الفيديو الذي نشر على حسابات التنظيم المعهودة على تطبيق “تلغرام”، توقيع “داعش – المكتب الإعلامي في تونس”، ونادرا ما يجري تداول أشرطة فيديو لارهابيين من تونس.وظهرت في الشريط […]

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