2019/07/17 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيل غيتس لم يعد ثاني أغنى شخص في العالم... فمن احتلّ مركزه؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/17 | 13:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيل غيتس لم يعد ثاني أغنى شخص في العالم... فمن احتلّ مركزه؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيل غيتس لم يعد ثاني أغنى شخص في العالم... فمن احتلّ مركزه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).