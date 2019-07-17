بالصور.. عائلة موصلية في العراء

2019/07/17 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} لم تجد عائلة موصلية ما يؤويها ويقيها حر الشمس سوى الجسر الخامس في الموصل حيث تفترش الارض في العراء.

وقال مراسل {الفرات نيوز}، ان، عائلة مكونة من اب معاق وزوجته وطفلين، يفترشون الارض تحت جسر الخامس مقابل مدينة الالعاب في مدينة الموصل".وأضاف المراسل أن "العائلة من دون أكل أو شرب ولا سكن.بواسطة..



علاء الطائي

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