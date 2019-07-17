وفد كويتي رفيع يصل الى البصرة

2019/07/17 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وفد كويتي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الكويتي اليوم الاربعاء الى منفذ سفوان الحدودي بمحافظة البصرة تمهيدا لتنفيذ بنود اتفاق تجاري مع العراق تم اعلانه خلال زيارة أمير الكويت الاخيرة الى بغداد.

وقال مدير ناحية سفوان طالب الحصونة في تصريح صحفي ان "الوفد كان باستقباله وزير التجارة فضلا عن محافظ البصرة ونواب عن المحافظة ومدير هيأة المنافذ الحدودية".وأضاف ان الوفد الزائر "أطلع حال وصوله على البنى التحتية للمنفذ والمساحات المجاورة للخطة المستقبلية بهذا الاتجاه ومن ثم توجه مع المسؤولين العراقيين الذين استقبلوه الى مركز المدينة لعقد اجتماعات بهذا الخصوص".انتهى

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