رئيس الوزراء يوافق على عقد جلسة طارئة في البصرة

2019/07/17 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلن النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد، عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على طلبه بعقد جلسة لمجلس الوزراء في

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