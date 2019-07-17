مذكرة قضائية بحق محافظ واسط محمد جميل المياحي

2019/07/17 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – واسط

اصدر القاضي غازي رحيم التميمي، مذكرة قضائية لاستقدام محافظ واسط محمد المياحي، بتهمة الاعتداء على موظف اثناء الواجب.

واظهرت وثيقة اطلعت عليها "العهد

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