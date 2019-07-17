مركز جمرك بوابة البصرة يسجل إيرادا يومياً بأكثر من مليار دينار

2019/07/17 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلنت الهيئة العامة للكمارك،اليوم الأربعاء، تسجيل مركز كمرك بوابة البصرة ايراداً يومياً امس الثلاثاء فاق المليار دينار في سلسلة من الأنجازات التي تحققها المراكز الكمركية .واضافت الهيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ” ان ذات المركز الكمركي قام اليوم الأربعاء بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بضبط ...

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