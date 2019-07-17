2019/07/17 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت وزارة الكهرباء، الوصول لأعلى انتاج من الطاقة الكهربائية في تاريخ العراق.وقـال الناطق باسم الــوزارة مصعب المدرس في تصريح صحفي ان “انتاج الطاقة في البلاد بلغ حاليا 19 ألــفــا و100 مــيــغــاواط، وعــده الاعلى والاول منذ تأسيس منظومة الـكـهـربـاء الـوطـنـيـة، مــا اسـهـم بـرفـع ساعات التجهيز لبغداد والمحافظات، مؤكدا ان الزيادة في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تصل لاعلى مستوى انتاج في تاريخ العراق) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تصل لاعلى مستوى انتاج في تاريخ العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).