قائد شرطة ديالى لـ”المعلومة”: احبطنا 4 محاولات لولادة خلايا داعشية في مركز المحافظة

2019/07/17 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، الاربعاء، عن احباط أربع محاولات لولادة خلايا لتنظيم “ داعش” الإجرامي في بعقوبة مركز المحافظة.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تنظيم داعش الاجرامي حاول خلال النصف الاول من 2019 ايجاد موطى قدم لخلاياه من خلال الدفع باتجاه ولادة 4 منها في بعقوبة لكنه فشل […]

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