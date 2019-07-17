2019/07/17 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه أشعر نظيره الآسيوي، بأن ملعب البصرة الدولي “جذع النخلة” سيكون أرض أسود الرافدين في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. وسحب قرعة التصفيات، ظهر اليوم الاربعاء، حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.وقال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



ملعب البصرة الدولي أرضاً لأسود الرافدين في تصفيات المونديال النعيم نيوز.

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