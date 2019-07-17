2019/07/17 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب في سيطرة امنية شمالي المحافظة.وقال المتحدث الإعلامي للقيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” أنه “من خلال الإجراءات الامنية الوقائية التي تنفذ في نقاط التفتيش عند مداخل المحافظة، ألقت مفارز فوج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض متهم بقضايا إرهابية شمالي بابل وكالة خطوة برس.

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