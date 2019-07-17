بعثة الاتحاد الاوربي: حان الوقت لتحويل عمل الشرطة العراقية من عسكرية لمدنية

2019/07/17 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت بعثة الاتحاد الاوربي في العراق، الاربعاء، الى المزيد من الدعم المالي لدعم الشرطة العراقية، فيما اشارت الى انه حان الوقت لتحويل عمل الشرطة من عسكرية لمدنية.

وقال رئيس البعثة الضابط بالشرطة الالمانية ماركس ريتر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "وجودي في العراق منذ تشرين الاول ٢٠١٧، حيث اعمل كرئيس بعثة الاتحاد الاوربي الاستشارية في العراق"، مبينا انه "تم افتتاح مركز التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية في العراق بهدف العمل مع وزارة الداخلية والشركاء الاخرين من الجانب العراقي لدعم الاقطاع الامني".

واضاف "لدينا في البعثة مستشارين ستراتيجيين وهم في الاصل ضباط برتب عالية تابعة لدول الاتحاد الاوروبي ويعملون على مدار يومي في هذا المركز من اجل تقديم المشورات للوزارة بمسائل القطاع الامني في العراق"، لافتا الى "اننا نطمح الى المزيد من الدعم المالي من قبل الاتحاد الاوروبي للعمل على المدى الطويل".

واكد ريتر "اننا نعمل على تطوير الشرطة العراقية بالاضافة الى تقديم الدعم في مايخص هيكلية التنظيمية لوزارة الداخلية باعتبار ان اجهزة الشرطة شاركت في حروب كثير من اجل القضاء على الارهاب، وحان الوقت الى تحويل عمل الشرطة من عسكرة الى مدنية".

وافتتاح اليوم الاربعاء، مركز التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية في العراق، بحضور عدد من سفراء الاتحاد الاوربي.

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