علي العلاق : القطاع المصرفي اول المستفيدين من التطورات التكنولوجية في العالم

2019/07/17 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ البنك المركزي علي العلاق ، ان القطاع المصرفي اول المستفيدين من التطورات التكنولوجية في العالم ، مشيرا الى :” ان القطاع المصرفي ستقوده مستقبلا تكنولوجيا المعلومات وسيكون هذا القطاع المتاثر والمستفيد الأول من التغيرات التكنولوجية ” .وقال في كلمة بحفل اطلاق مركز ادارة النقد للمصرف الاهلي العراقي :” ان السرعة اليوم أصبحت عنصرا […]

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