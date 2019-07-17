الحكمة تطالب الفتح بموقف من “التطاول الوقح” على رئيس الوقف الشيعي

2019/07/17 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب النائب السابق، القيادي في تيار الحكمة الوطني ، محمد اللكاش، اليوم الاربعاء، قادة الفتح ببيان موقفهم الرسمي من الاعتداء الآثم على رئيس ديوان الوقف الشيعي والتطاول الأخير من قبل احد نواب الفتح على علاء الموسوي.

وقال اللكاش في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ” لو أعلنت الحكومه والأجهزة الامنيه الجهه المعتديه بشفافية وامام الشعب العراقي لما تطاول احد على رئيس ديوان الوقف الشيعي”.

وطالب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بفتح تحقيق بالادعاءات والمزاعم التي اطلقها النائب تعيبان الدبي بحق رئيس الوقف الشيعي وعليه تقديم الادله خلال أسبوعين وخلاف ذلك ينبغي إقامة دعوه قضائيه عليه.

ودعا اللكاش” هيئة رئاسة مجلس النواب الى احالة الدبي الى لجنة السلوك النيابي تمهيدا لرفع الحصانه عنه”

وقال مصدر مقرب من رئيس الديوان بان “الموسوي سيكلف المستشار القانوني في الديوان بإقامة دعوى قضائيه ضد النائب تعيبان الدبي حول الأباطيل والاتهامات والتشهير والتحريض والحنث باليمين والاعتداء السافر ضد رئيس الديوان”.

يذكر بان النائب تعيبان الدبي بعد أداءه اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب عن كتلة العصائب اطلق بعض التغريدات والتصريحات اثارة حفيظة الرأي العام منها دعوته الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للذهاب الى سجن نقرة السلمان لوجود مبالغ كبيره من المال وضعها قصي صدام قبل مقتله وكذلك مطالبته بترشيح شخصيه سنيه لأمانة بغداد شاربه من ماء دجله ودعوته ايضا بإصدار عفو عن مزوري الشهادات.

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