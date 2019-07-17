البصرة.. ضبط حاوية تحتوي أدوية بشرة مخالفة

2019/07/17 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، عن ضبط حاوية حجم ٤٠ قدما تحتوي على ادوية بشرية مخالفة في جمرك بوابة البصرة.

وقالت الهيئة، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “مركز جمرك بوابة البصرة قام اليوم، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بضبط حاوية حجم ٤٠ قدما تحتوي على ادوية بشرية خلافا لأوراقها الرسمية المثبت فيها على انها مستلزمات طبية”.

وأكدت “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الجمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل”.

وطالبت الهيئة، ايلاء اهتماما كبيرا بـ”المنافذ الحدودية وتوفير متطلبات العمل الجمركي التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من المفترض أن تسهم في تطوير بناها التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة على بنائها للسعي لتوفير احتياجات الدوائر العاملة فيها”.

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