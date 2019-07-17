التخطيط تعقد اجتماعاً لمناقشة وثيقة البرنامج القطري لصندوق الامم المتحدة للسكان بشأن العراق 2020-2024

2019/07/17 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، اليوم الأربعاء، ان الحكومة العراقية تسعى وبالتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والوكالات التابعة للامم المتحدة ومنها صندوق الامم المتحدة للسكان الى تجسيد اولويات الحكومة و برامجها

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