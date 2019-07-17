2019/07/17 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكدت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تتفاوض على منظوماتها الدفاعية، وأن قدراتها الدفاعية خط أحمر.وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن “رفع العقوبات عن طهران سيكون فرصة أمام الأمريكيين”، مضيفا أن تصريحات الإدارة الأمريكية متناقضة.وأوضح أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفعها العقوبات سيتيح لها فرصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران ترفض التفاوض على منظومتها الدفاعية وكالة خطوة برس.

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