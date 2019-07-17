2019/07/17 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الاعمار والاسكان في حكومة اقليم كوردستان دانا عبد الكريم يوم الاربعاء عن البدء بمشروع اعادة تأهيل طريق كويسنجق – اربيل خلال مدة 3 اشهر.

وقال عبد الكريم في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم اثناء زيارته المشروع، انه تم البدء بالمشروع، والذي من المقرر ان ينتهي خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وتحديدا في فصل الخريف حيث ستتم اعادة فتحه امام سائقي العجلات.

واضاف ان الطريق يمتد الى 52 كيلو متر، وتم تخصيص مبلغا قدره اربعة مليارات و70 مليون دينار عراقي لإعادة تأهيله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بمشروع طريق رئيس في عاصمة اقليم كوردستان بتكلفة تزيد على 4 مليارات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء بمشروع طريق رئيس في عاصمة اقليم كوردستان بتكلفة تزيد على 4 مليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).